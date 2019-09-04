Эмблему ЧМ-2022 по футболу представили в Катаре

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФИФА продемонстрировала новую эмблему следующего мундиаля, который пройдет в 2022 году в Катаре.
Презентация состоялась в стране-хозяйке чемпионата, а также еще в 23 городах по всему миру. Эмблема выполнена в бело-бордовых цветах и украшена национальным традиционным орнаментом.
شعار كأس FIFA قطر ٢٠٢٢™ يوحد العالم ويزين مختلف المدن والعواصم العربية والعالمية في لحظة تاريخية— Road to 2022 (@roadto2022) 4 сентября 2019 г.
شاركونا صور الإعلان من مدينتكم ????#الوعد٢٠٢٢ pic.twitter.com/b4Ko5mOQLL
ФИФА приняла такое решение, чтобы показать богатство арабской культуры. Новую эмблему чемпионата мира по футболу 2022 года увидели в Нью-Йорке, Париже, Милане, Москве.
ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в семи городах Катара: Лусаиле, Дохе, Эль-Хауре, Эш-Шамале, Умм-Салале, Эр-Райяне, Эль-Вакре.-0-