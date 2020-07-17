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17 июля 2020, 15:42

"Эмоции хлестали через край" - белорусские атлеты об Олимпиаде-80

Олимпиада в Москве прошла с 19 июля по 3 августа 1980 года. Тогда в составе команды Советского Союза выступили 46 представителей Беларуси в 16 видах программы, завоевав 33 медали - 14 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых. Уникальность Олимпиады-80 заключалась в том, что это были первые Игры в истории главного старта четырехлетия на территории Восточной Европы. Часть состязаний проводилась в Таллине (парусная регата), Киеве, Ленинграде и Минске (предварительные игры и четвертьфиналы футбольного турнира), соревнования по пулевой стрельбе прошли на стрельбище "Динамо" в подмосковных Мытищах. Спустя 40 лет призеры и триумфаторы московской Олимпиады встретились вновь. Корреспондент БЕЛТА пообщался с легендами, которые приехали сегодня на дружескую встречу в штаб-квартиру Национального олимпийского комитета.

Счет наградам высшей пробы для белорусов на московских Играх открыл в первый же день соревнований велосипедист Олег Логвин, победив в командной гонке на шоссе. "Организация была продумана до мелочей. Спортсмены очень ответственно относились к этим соревнованиям и готовились на максимум. Очень грустно было на закрытии главного старта четырехлетия. В памяти остались самые прекрасные моменты", - поделился воспоминаниями именитый атлет. По его словам, белорусам удалось воссоздать похожую атмосферу на II Европейских играх, которые прошли прошлым летом в Минске. "Беларуси удалось сделать все, чтобы показать престиж страны. Я рад, что велосипедные гонки прошли в центре столицы - многие увидели лицо настоящего спорта. Правда, работы еще очень много, нужно продолжать развивать спорт. Государство тратит большие средства на это, за что огромное спасибо", - добавил Олег Логвин.

Бронзовый призер Олимпиады 1980 года в байдарке-одиночке на дистанции 500 м Антонина Мельникова считает соревнования в Москве большим достижением. "Игры были под угрозой срыва, каждый день, когда готовилась к ним, переживала, что их могут отменить. Тем не менее все прошло прекрасно. Правда, во время гонки был попутный ветер, а я люблю встречный. Боролась за медали до последнего, к сожалению, немного не хватило до золотой или серебряной награды. Осталась добрая память о тех временах. Так получилось, что моя медаль стала единственной в копилке белорусских байдарочниц. Только через 32 года наши девочки завоевали бронзовые медали в байдарке-четверке", - сказала Антонина Мельникова. По словам именитой спортсменки, гребля в Беларуси имеет славные традиции, а главный старт четырехлетия в Москве стал хорошим заделом на будущие победы наших спортсменок.

Согласен со своей коллегой и Владимир Парфенович, трижды поднимавшийся на высшую ступень пьедестала почета в гребле на байдарке на московской Олимпиаде. Он отметил, что в Беларуси была одна из лучших школ гребли в СССР, которую не только удалось сохранить, но и усовершенствовать. Отвечая на вопрос журналистов об эмоциях во время старта, трехкратный триумфатор Олимпиады-80 сказал: "У нас был девиз - страна, родина. Испытывал колоссальную ответственность перед страной и болельщиками. Одновременно переполняло чувство гордости за свою страну. Все радовались, что Москва сумела провести такой крупный форум".

Чемпион Игр 1980 года по тяжелой атлетике Леонид Тараненко вспомнил о высоком эмоциональном напряжении во время старта. "Эмоции хлестали через край! Усталость после завоевания медали была такой сильной, что, побыв в Олимпийской деревне два-три дня, уехал домой от этой суеты. Кстати, Москва никогда не была такой пустой, как тогда. В то время сложно было проехать на автомобиле, а во время главного старта четырехлетия - легко. Наверное, такого уже никогда не будет", - сказал именитый тяжелоатлет. Он считает, что Олимпиада-80 дала сильнейший толчок развитию спорта в СССР.

На Олимпиаде 1980 года спортсмены Советского Союза завоевали 195 наград (80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых). Их основными соперниками стали атлеты из ГДР, положившие в копилку своей сборной 126 медалей (47 золотых, 37 серебряных и 42 бронзовые). На Играх в Москве спортсмены установили 36 мировых и 74 олимпийских рекорда, сделав соревнования не только праздником спорта, но и триумфом духа.

Александр ЖИБУЛЬ,

БЕЛТА.-0-

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