Эндрю Манджапане признан лучшим игроком чемпионата мира по хоккею в Риге

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард канадской сборной Эндрю Манджапане признан лучшим игроком 84-го чемпионата мира по хоккею, который завершился в Риге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Нападающий "Калгари Флэймз" провел на мировом первенстве 7 матчей, набрав 11 бомбардирских баллов: 7 шайб и 4 голевые передачи. Во многом благодаря его игре канадцы пробились в финал, в котором обыграли в овертайме финских хоккеистов со счетом 3:2. Лучшим бомбардиром чемпионата планеты стал еще один канадский форвард Коннор Браун, в активе которого 16 очков (2 гола и 14 передач).

Лучшие по игровым амплуа по версии директората ЧМ-2021: вратарь - Кэлвин Петерсен (США), защитник - Мориц Зайдер (Германия), нападающий - Петер Цегларик (Словакия). В символическую сборную, составленную журналистами, вошли: вратарь Юсси Олкинуора (Финляндия), защитники - Мориц Зайдер, Корбиниан Хольцер (оба - Германия), нападающие - Эндрю Манджапане (Канада), Конор Гарлэнд (США), Лиам Кирк (Великобритания).

Команда Канады завоевала в столице Латвии свой 27-й чемпионский титул. Сборная США стала бронзовым призером, разгромив в матче за 3-е место хоккеистов Германии со счетом 6:1. Хоккеисты Беларуси финишировали на 15-й позиции среди 16 участников рижского чемпионата. После этого белорусская сборная опустилась на одну строку в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF) и занимает сейчас 14-е место. Лидирует Канада, на второй позиции Финляндия, третьей идет сборная России.

Следующий планетарный хоккейный форум пройдет в мае 2022 года в Финляндии. На предварительном этапе сборная Беларуси сыграет в Тампере в группе В вместе с хоккеистами Финляндии, США, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии и Великобритании. В группе А в Хельсинки выступят команды Канады, России, Германии, Швейцарии, Казахстана, Словакии, Дании и Италии.-0-