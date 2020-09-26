"Энергетик-БГУ" и "Ислочь" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси по футболу

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня проходят матчи 25-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них в Молодечно столичный "Энергетик-БГУ" принимал "Ислочь" из Минского района и вышел вперед на 39-й минуте после удара Джереми Мавату. Во втором тайме гости ответили голом Момо Янсане, который проводил свой последний матч в составе "Ислочи". В итоге ничья - 1:1.

Центральным поединком сегодняшнего игрового дня станет встреча на поле "Борисов-Арены" между лидером турнира местным БАТЭ и действующими чемпионами страны футболистами брестского "Динамо". В Жодино встретятся еще два претендента на попадание в призовую тройку - "Торпедо-БелАЗ" и гродненский"Неман". Футболисты "Городеи" сыграют на своем поле с мозырской "Славией".

Еще три встречи состоятся в воскресенье, 27 сентября: "Белшина" (Бобруйск) - "Шахтер" (Солигорск), "Динамо" (Минск) - "Витебск", "Рух" (Брест) - "Слуцк". В заключительном поединке 25-го тура футболисты "Минска" 28 сентября примут аутсайдера турнира "Смолевичи".

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ - 49 очков (24 матча), "Шахтер" - 46 (24), "Неман" - 44 (24), "Ислочь" - 42 (25), "Торпедо-БелАЗ" - 41 (24), "Рух" - 36 (24), "Динамо" (Брест) - 35 (22), "Энергетик-БГУ" - 35 (24), "Динамо" (Минск) - 33 (23), "Витебск" - 31 (24), "Минск" - 28 (23), "Славия" - 27 (22), "Слуцк" - 21 (22), "Городея" - 20 (24), "Белшина" - 20 (24), "Смолевичи" - 14 (23).

Бомбардирскую гонку 30-го чемпионата Беларуси возглавляют Максим Скавыш (БАТЭ) и Джасурбек Яхшибоев ("Шахтер"), забившие по 13 мячей.-0-