"Энергетик-БГУ" и "Неман" не выявили победителя в матче чемпионата Беларуси

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги завершился очередной поединок 6-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Минске футболисты столичного "Энергетика-БГУ" сыграли вничью с гродненским "Неманом" - 1:1. Хозяева открыли счет в начале первой половины игры после гола Джереми Мавату, а незадолго до финального свистка Егор Зубович восстановил равновесие. Еще в одном сегодняшнем матче футболисты "Минска" будут соперничать со столичным "Динамо". В первой субботнем поединке футболисты брестского "Динамо" на своем поле разошлись миром с гостями из "Витебска" - 0:0.

В двух вчерашних поединках свои первые виктории одержали неудачники стартового отрезка нынешнего первенства. Мозырская "Славия" обыграла у себя дома "Слуцк" со счетом 3:1, а футболисты "Сморгони" также на своем поле победили речицкий "Спутник" - 2:0.

Завтра соперником лидера первенства солигорского "Шахтера" будет брестский "Рух". Футболисты "Ислочи" на поле ФК "Минск" сыграют с борисовским БАТЭ, а "Гомель" примет на своем поле жодинское "Торпедо-БелАЗ".

Положение команд: "Шахтер" - 15 очков, "Динамо" (Брест) - 12, БАТЭ - 11, "Гомель" - 10, "Ислочь" - 9, "Рух" - 9, "Динамо" (Минск) - 8, "Минск" - 8, "Витебск" - 7, "Торпедо-БелАЗ" - 6, "Слуцк" - 5, "Энергетик-БГУ" - 5, "Сморгонь" - 4, "Славия" - 4 "Спутник" - 3, "Неман" - 3.

Бомбардирскую гонку возглавляют Андрей Соловей ("Гомель") и Дембо Дарбо ("Шахтер"), забившие по 5 мячей.-0-