"Энергетик-БГУ" и "Рух" откроют 18-й тур футбольного чемпионата Беларуси

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по мини-футболу сегодня стартует 18-й тур, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке футболисты столичного "Энергетика-БГУ" примут в Борисове гостей из брестского "Руха". На прошлой неделе брестчане обыграли на своем поле футболистов "Минска" с результатом 1:0, а матч "энергетиков" с лидером турнира солигорским "Шахтером" был перенесен. Также сегодня должна была состояться встреча "Минска" и речицкого "Спутника". Однако речицкий клуб снялся с соревнований из-за финансовых проблем и во всех матчах второго круга его соперникам засчитывается техническая победа со счетом 3:0.

Завтра футболисты "Сморгони" примут мозырскую "Славию". В воскресенье минское "Динамо" сыграет в гостях у "Слуцка". Действующий чемпион страны "Шахтер" 2 августа в Молодечно встретится с "Ислочью" из Минского района, идущий вторым борисовский БАТЭ на выезде будет соперничать с "Гомелем", а брестское "Динамо" примет на своей арене гродненский "Неман".

Турнирное положение: Шахтер" - 40 очков (14 матчей), БАТЭ - 39 (17), "Динамо" (Минск) - 35 (17), "Рух" - 33 (17),"Гомель" - 31 (16), "Динамо" (Брест) - 27 (17), "Минск" - 24 (17), "Витебск" - 23 (17), "Энергетик-БГУ" - 20 (16), "Ислочь" - 20 (17), "Торпедо-БелАЗ" - 19 (16), "Слуцк" - 14 (17), "Неман" - 12 (17), "Славия" - 10 (16), "Сморгонь" - 8 (17), "Спутник" - 7 (18).

Список лучших бомбардиров 31-го чемпионата Беларуси возглавляет гамбийский нападающий солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 13 мячей. На три гола меньше забил сенегальский форвард столичного "Динамо" Аблай Мбенг.-0-