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09 мая 2021, 17:53

"Энергетик-БГУ" и "Торпедо-БелАЗ" сыграли вничью в чемпионате Беларуси по футболу

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский "Энергетик-БГУ" и жодинское "Торпедо-БелАЗ" сыграли вничью в матче футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оба мяча в этой встрече были забиты в первом тайме - сначала Фабрицио Ойа вывел торпедовцев вперед, а потом Евгений Юдчиц восстановил паритет - 1:1.

Позже в центральном поединке 8-го тура лидер турнира солигорский "Шахтер" примет идущего вторым борисовский БАТЭ. Солигорские футболисты одержали виктории во всех семи предыдущих матчах, а борисовчане выиграли пять поединков и дважды сыграли вничью.

В Молодечно "Ислочь" сыграет с минским "Динамо".

Результаты остальных игр: "Славия" (Мозырь) - "Динамо" (Брест) - 1:1, "Минск" - "Витебск" - 3:3, "Рух" (Брест) - "Спутник" (Речица) - 2:0, "Гомель" - "Слуцк" - 4:1, "Сморгонь" - "Неман" (Гродно) - 0:2.

Положение команд: "Шахтер" - 21 очко (7 матчей), БАТЭ - 17 (7), "Гомель" - 15 (8), "Рух" - 15 (8), "Динамо" (Минск) - 14 (7), "Динамо" (Брест) - 13 (8), "Ислочь" - 12 (7), "Торпедо-БелАЗ" - 11 (8), "Минск" - 9 (8), "Витебск" - 9 (8), "Неман" - 6 (8), "Слуцк" - 6 (8), "Энергетик-БГУ" - 6 (8), "Славия" - 5 (8), "Сморгонь" - 4 (8), "Спутник" - 3 (8).-0-

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