"Энергетик-БГУ" обыграл БАТЭ, "Городея" сыграла вничью с "Витебском" в чемпионате Беларуси

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу сегодня проходят очередные матчи 16-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них лидеры турнира футболисты борисовского БАТЭ у себя дома неожиданно уступили минскому "Энергетику-БГУ" со счетом 0:1. На 20-й минуте игры на поле "Борисов-Арены" гости остались в меньшинстве после удаления Александра Свирепы, который нарушил правила в своей штрафной площади. После этого голкипер минчан Денис Садовский парировал пенальти от Станислава Драгуна, а еще через три минуты узбекский форвард "студентов" Шахбоз Умаров дальним ударом забил победный гол.

Также сегодня "Городея" на своем стадионе сыграла вничью с "Витебском" - 2:2.

Позже гродненский "Неман" у себя дома встреится с "Ислочью". Вчера прошли два матча 16-го тура: "Славия" (Мозырь) - "Слуцк" - 3:1, "Смолевичи" - "Динамо" (Брест) - 3:3.

Заключительные встречи этого тура состоятся 5 июля: "Минск" - "Белшина" (Бобруйск), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Шахтер" (Солигорск), "Рух" (Брест) - "Динамо" (Минск).

Турнирное положение: БАТЭ (Борисов) - 30 очков (16 матчей), "Энергетик-БГУ" - 29 (16), "Шахтер" (Солигорск) - 27 (15), "Неман" - 26 (14), "Торпедо-БелАЗ" - 26 (15), "Динамо" (Брест) - 26 (16), "Динамо" (Минск) - 23 (15), "Ислочь" (Минский район) - 23 (15), "Витебск" - 22 (16), "Славия" - 21 (16), "Рух" (Брест) - 19 (15), "Слуцк" - 18 (16), "Городея" - 16 (16), "Минск" - 14 (13), "Смолевичи" - 11 (15), "Белшина" (Бобруйск) - 6 (15).

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский нападающий "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев, забивший девять мячей.-0-