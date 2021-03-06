"Энергетик-БГУ" победил футболистов "Сморгони" в товарищеском матче

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы провели очередные контрольные матчи перед стартом чемпионата страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Минске футболисты столичного "Энергетика-БГУ" уверенно обыграли гостей из "Сморгони" со счетом 2:0. В середине первого тайма счет открыл Айк Мусаханян, а незадолго до финального свистка отличился Даниил Виговский. Ровно через неделю эти соперники вновь встретятся в Минске в стартовом туре национального первенства.

В Бресте местное "Динамо" взяло верх над пинской "Волной" с результатом 4:1. В первом тайме ворота гостей поразили Александр Шестюк и Эдгар Олехнович, а после перерыва голы у брестчан забили Василий Журневич и Павел Седько.

Футболисты "Слуцка" принимали петриковский "Шахтер" и выиграли с минимальным преимуществом - 1:0. Победный гол забил Стефен Альфред.

С таким же результатом в своем крытом манеже футболисты "Гомеля" одолели российский клуб "Муром". Единственный мяч на 71-й минуте игры забил Дмитрий Гомза, реализовавший пенальти. Ранее новичок высшей лиги чемпионата Беларуси речицкий "Спутник" также в Гомеле встречался с "Муромом" и завершил поединок вничью - 1:1.

В спарринге двух представителей первой лиги национального первенства в могилевском манеже местный "Днепр" разгромил бобруйскую "Белшину" со счетом 6:1. Хет-трик в этой встрече оформил Владислав Мухамедов.

31-й чемпионат Беларуси среди команд высшей лиги стартует 12 марта матчем "Ислочи" и мозырской "Славии".-0-