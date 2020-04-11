"Энергетик-БГУ" потерпел первое поражение в чемпионате Беларуси по футболу

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Энергетика-БГУ" потерпели первое поражение в 30-м чемпионате Беларуси, уступив на выезде жодинскому "Торпедо-БелАЗу" со счетом 0:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме встречи в Жодино команды не смогли добиться успеха. Через 10 минут после перерыва хозяева открыли счет после удара Андрея Хачатуряна, а еще через 10 минут Габриэль Рамос удвоил преимущество торпедовцев. В оставшееся время футболистам "Энергетика-БГУ" не удалось отыграться.

Также сегодня футболисты "Слуцка" на своем поле разошлись миром с "Витебском" - 1:1.

Футболисты "Слуцка" и "Витебска" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси В первом из них футболисты "Слуцка" на своем поле проигрывали "Витебску" после первого тайма, но в итоге добились ничьей - 1:1. На 31-й минуте Ион Николаеску вывел гостей вперед, а на 62-й минуте Абдул Гафар восстановил равновесие в счете.

В последнем поединке сегодняшнего игрового дня "Городея" примет у себя дома минское "Динамо".

Вчера гродненский "Неман" дома сыграл вничью с бобруйской "Белшиной" - 1:1.

"Неман" и "Белшина" сыграли вничью в стартовом матче 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу Первая половина встречи в Гродно прошла с небольшим преимуществом хозяев, но только перед самым перерывом они сумели выйти вперед. На 42-й минуте игры счет открыл Гегам Кадимян, эффектно пробивший штрафной удар.

Еще три встречи пройдут 12 апреля: "Минск" - БАТЭ (Борисов), "Смолевичи" - "Шахтер", "Динамо" (Брест) - "Ислочь". В заключительном матче 4-го тура 13 апреля мозырская "Славия" примет у себя дома брестский "Рух".

Положение в группе лидеров сейчас таково: "Торпедр-БелАЗ", "Энергетик-БГУ" - по 9 очков, "Слуцк", "Витебск" - по 7.

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев, на счету которого три гола.-0-