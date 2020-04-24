"Энергетик-БГУ" потерпел третье поражение подряд в чемпионате Беларуси, крупно уступив на выезде "Неману"

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский "Неман" победил футболистов минского "Энергетика-БГУ" со счетом 3:0 в домашней встрече 6-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме соперники не смогли отличиться, хотя возможностей для взятия ворот было немало. Сразу после перерыва хозяева заиграли гораздо быстрее и вскоре забили трижды подряд: на 66-й минуте счет открыл Гегам Кадимян, а затем дубль в свой актив записал Павел Забелин, отличившийся на 72-й и 82-й минутах игры.

Также сегодня в стартовом матче 6-го тура футболисты минского "Динамо" победили на выезде "Смолевичи" с результатом 3:1. Голевой дубль в этой встрече оформил Евгений Шикавка, который с четырьмя забитыми мячами вышел в лидеры бомбардирской гонки.

Кучук начинает и выигрывает: минское "Динамо" под руководством нового главного тренера победило "Смолевичи" Встречу на поле городского стадиона в Борисове динамовцы начали довольно уверенно и уже в первом тайме дважды поразили ворота соперников.

Следующие встречи пройдут в субботу, 25 апреля: "Славия" (Мозырь) - "Минск", "Городея" - БАТЭ (Борисов), "Динамо" (Брест) - "Шахтер" (Солигорск).

Заключительные поединки 6-го тура состоятся 26 апреля: "Слуцк" - "Белшина", "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Рух" (Брест), "Ислочь" (Минский район) - "Витебск".

Положение команд: "Слуцк", "Витебск", "Торпедо-БелАЗ" - по 10 очков, "Динамо" (Минск), "Энергетик-БГУ", "Городея", "Ислочь" - по 9, "Неман" - 8, "Динамо" (Брест), "Славия", "Рух", БАТЭ - по 7, "Минск" - 6, "Шахтер" - 5, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.-0-