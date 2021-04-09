"Энергетик-БГУ" примет "Спутник" в 4-м туре футбольного чемпионата Беларуси

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня откроется программа 4-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке этого игрового дня минский "Энергетик-БГУ" примет на своем поле дебютанта высшей лиги речицкий "Спутник". На старте турнира минчане победили еще одного новичка элитного дивизиона "Сморгонь" (3:0), затем уступили чемпиону солигорскому "Шахтеру" (1:2), а в прошлом туре сыграли вничью с брестским клубом "Рух" (0:0). "Спутник" остается единственной командой, которая не имеет зачетных баллов, потерпев поражения от брестского "Динамо" (0:4), "Гомеля" (0:2) и "Минска" (0:1).

В субботу, 10 апреля, состоятся еще три встречи: "Динамо" (Брест) - "Динамо" (Минск), "Ислочь" - "Рух", "Слуцк" - "Торпедо-БелАЗ".

Лидер турнира "Шахтер" 11 апреля примет в Солигорске футболистов "Сморгони". Также в воскресенье "Минск" сыграет на своей арене с борисовским БАТЭ, в Мозыре местная "Славия" встретится с "Витебском", а "Гомель" у себя дома будет соперничать с гродненским "Неманом".

Положение команд после трех туров: "Шахтер" - 9 очков, "Динамо" (Брест) - 7, БАТЭ - 7, "Динамо" (Минск) - 7, "Ислочь" - 6, "Торпедо-БелАЗ" - 6, "Энергетик-БГУ" - 4, "Гомель" - 4, "Минск" - 4, "Рух" - 3, "Неман" - 2, "Витебск" - 2, "Славия" - 1, "Сморгонь" - 1, "Слуцк" - 1, "Спутник" - 0.

Список лучших бомбардиров возглавляют Андрей Соловей ("Гомель"), Дембо Дарбо ("Шахтер"), Шахбоз Умаров (БАТЭ), забившие по 3 мяча.-0-