"Энергетик-БГУ" разгромил "Белшину" в матче футбольного чемпионата Беларуси

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершается программа 28-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом сегодняшнем матче футболисты минского "Энертетика-БГУ" разгромили в Бобруйске местную "Белшину" со счетом 5:1. В этой встрече голевой дубль оформил Айк Мосаханян, еще по голу в ворота хозяев забили Душан Бакич, Евгений Юдчиц и Шахбоз Умаров. В составе бобруйчан отличился Дмитрий Рекиш.
Позже футболисты мозырской "Славии" примут на своем поле гостей из минского "Динамо".
Результаты остальных встреч: "Шахтер" (Солигорск) - БАТЭ (Борисов) - 1:1, "Динамо" (Брест) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 2:3, "Смолевичи" - "Неман" (Гродно) - 1:4, "Слуцк" - "Городея" - 0:1, "Ислочь" (Минский район) - "Минск" - 3:4, "Витебск" - "Рух" (Брест) - 0:0.
Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково: БАТЭ (Борисов) - 54 очка, "Шахтер" (Солигорск) - 53, "Неман" (Гродно) - 50, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 50, "Динамо" (Брест) - 48, "Динамо" (Минск) - 45, "Ислочь" (Минский район) - 44, "Рух" (Брест) - 41, "Энергетик-БГУ" (Минск) - 38, "Минск" - 37, "Витебск" - 35, "Славия" (Мозырь) - 33, "Городея" - 30, "Слуцк" - 27, "Белшина" (Бобруйск) - 21, "Смолевичи" - 14.
Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий БАТЭ Максим Скавыш, забивший 17 мячей, на один гол меньше в активе Джасурбека Яхшибоева из "Шахтера".-0-