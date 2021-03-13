"Энергетик-БГУ" разгромил "Сморгонь" в чемпионате Беларуси

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Энергетика-БГУ" со счетом 3:0 разгромили "Сморгонь" в домашнем поединке первого тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя на своем поле, минчане владели инициативой, и на 32-й минуте Артем Шкурдюк открыл счет. После перерыва хозяева также доминировали, и сначала Артем Васильев, а потом Даниил Виговский забили еще два гола.

Также сегодня действующие чемпионы страны футболисты солигорского "Шахтера" откроют новое первенство домашним матчем с "Минском", который в прошлом турнире финишировал на 11-м месте. Обладатель бронзовых наград жодинское "Торпедо-БелАЗ" сыграет в гостях у минского "Динамо", завершившего минувший чемпионат на 6-й позиции. В Бресте местный "Рух" сыграет с вернувшимся в элиту "Гомелем".

Завершится первый тур 14 марта. Вице-чемпионы страны футболисты БАТЭ на искусственном поле ФК "Минск" сыграют со "Слуцком". В Гомеле дебютант элитного дивизиона речицкий "Спутник" встретится с брестским "Динамо", а в Гродно местный "Неман" будет соперничать с "Витебском".

Вчера в стартовом поединке 31-го чемпионата Беларуси футболисты "Ислочи" с минимальным преимуществом одолели на своем поле гостей из мозырской "Славии" - 1:0. Победный гол на 89-й минуте игры забил Кирилл Глущенков.-0-