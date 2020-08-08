"Энергетик-БГУ" сыграл вничью с "Неманом" в матче чемпионата Беларуси

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Энергетика-БГУ" сыграли вничью с гродненским "Неманом" (1:1) в домашнем матче 21-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В игре, проходившей в Молодечно, счет был открыт на 12-й минуте, когда Александр Свирепа поразил ворота голкипера гродненцев Дмитрия Дударя, который до этого не пропускал мячи в шести поединках кряду. После перерыва гродненцы имели большое преимущество и на 46-й минуте восстановили равновесие после точного удара Валерия Жуковского. В дальнейшем футболисты "Немана" еще не раз могли добиться успеха, но вырвать победу так и не сумели.

Позже завершатся еще два матча: "Рух" (Брест) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), БАТЭ (Борисов) - "Городея".

Результаты других игр этого тура: "Шахтер" (Солигорск) - "Динамо" (Брест) - 1:0, "Белшина" (Бобруйск) - "Слуцк" - 4:2, "Витебск" - "Ислочь" (Минский район) - 2:3. Поединок между минским "Динамо" и "Смолевичами" перенесен на 14 августа, встреча "Минск" - "Славия" (Мозырь) - на 12 августа.

Турнирное положение: "Шахтер" - 43 очка (21 матч), "Неман" - 38 (20), БАТЭ - 37 (20), "Торпедо-БелАЗ" - 33 (20), "Ислочь" - 32 (21), "Энергетик-БГУ" - 31 (21), "Динамо" (Минск) - 30 (20), "Витебск" - 29 (21), "Динамо" (Брест) - 29 (19), "Рух" - 29 (20), "Славия" - 23 (19), "Слуцк" - 21 (20), "Городея" - 20 (20), "Минск" - 18 (18), "Белшина" - 16 (21), "Смолевичи" - 14 (19).

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, забивший 12 мячей.-0-