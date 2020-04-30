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30 апреля 2020, 18:01

ЕОК готовы помочь национальным олимпийским комитетам

Янез Кочиянчич. Фото из архива
Янез Кочиянчич. Фото из архива

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские олимпийский комитеты (ЕОК) - организация, объединяющая 50 национальных олимпийских комитетов, - готовы оказать им помощь в борьбе с последствиями влияния COVID-19 на спорт. Об этом заявил руководитель ЕОК Янез Кочиянчич во время второго заседания исполкома организации в формате телеконференции, сообщили БЕЛТА в НОК Беларуси.

"Как представители олимпийского движения в Европе мы полностью разделяем политику МОК. Все должны четко понимать, что если какой-либо национальный олимпийский комитет испытывает серьезные проблемы, то его представители могут связаться с ЕОК, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь каждому", - подчеркнул Янез Кочиянчич.

Исполком ЕОК обсудил на заседании в том числе перенос Олимпийских игр в Токио на будущий год и последствия этого решения для европейских НОК. Было отмечено, что МОК через "Олимпийскую солидарность" уже реагирует на новые глобальные условия, адаптируя свои программы и методы работы, одновременно увеличивая финансирование, доступное заинтересованным сторонам олимпийского движения.

Кроме того, были обсуждены вопросы подготовки к Европейским играм-2023 в Кракове и зимнему Европейскому юношескому фестивалю 2021 года в Вуокатти. Напомним, что летний Европейский юношеский фестиваль в Банска-Быстрице - 2021 было решено перенести на 2022 год.-0-

Европейский юношеский олимпийский фестиваль перенесут на 2022 годЕвропейский юношеский олимпийский фестиваль перенесут на 2022 год
Европейский юношеский олимпийский фестиваль должен был пройти с 25 по 31 июля 2021 года. Однако даты состязаний пересекаются с Олимпиадой в Токио, которую намечено провести с 23 июля по 8 августа.

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