ЕОК выделят $2,8 млн на поддержку национальных олимпийских комитетов

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) направят национальным олимпийским комитетам стран Европы $2,8 млн в качестве поддержки во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕОК.

Уточняется, что $1,25 млн распределят между 50 национальными комитетами, при этом каждый незамедлительно сможет воспользоваться суммой в $25 тыс. Оставшиеся средства ($1,55 млн) будут направлены на особые запросы. Преимущество получат НОК стран, не входящих в ЕС, а также наиболее пострадавшие от пандемии.

ЕОК объединяет 50 национальных комитетов стран Европы. Под эгидой организации проходят Европейские игры.

Как сообщалось, из-за пандемии коронавируса Международный олимпийский комитет принял решение перенести на год летнюю Олимпиаду в Токио. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-