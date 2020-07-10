Ермашевич: женский бокс в Беларуси стабильно развивается

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный тренер Беларуси по боксу Александр Ермашевич прокомментировал корреспонденту БЕЛТА итоги Кубка страны по этому виду спорта среди женщин, который прошел в Гомеле.

"Состязания показали, что женский бокс в стране стабильно развивается, пусть это происходит и не за счет большой массовости занимающихся, а благодаря работе тренеров - они регулярно находят талантливых спортсменок. Если раньше за медали спорили представители Гомельской области и Минска, то в этом году на турнире представлены все регионы страны. Мы не стоим на месте, и это радует", - резюмировал государственный тренер.

На Кубке Беларуси, по словам Александра Ермашевича, бои среди женщин проходили в острой и бескомпромиссной борьбе: молодежь смело бросала вызов своим более опытным конкуренткам, которые не спешат сдавать позиции.

"В первую очередь хотелось бы отметить перспективных спортсменок 1999-2000 годов рождения, которые все громче заявляют о себе, стремясь потеснить лидеров. Карина Гадун, Ульяна Есипенко из Витебской области, могилевчанка Анна Тадеуш, Ольга Терехова из Гродненской области. Есть и другие девушки, обещающие вырасти в конкурентоспособных на международной арене мастеров. С другой стороны, радуют и наши лидеры, не желающие уступать первенство. Так, прекрасно провели турнир Юлия Апанасович, Галина Бруевич, Алла Стародуб, Виктория Кебикова. Они лучшие в своих весовых категориях, на них равняется молодежь, стремящаяся к успеху", - добавил государственный тренер.

Кубок Беларуси по боксу в Гомеле проходит при пустых трибунах. Во время соревнований приняты все эпидемиологические и санитарные меры в соответствии с рекомендациями Минздрава. Для болельщиков организованы онлайн-трансляции.

Это первый старт для представителей национальной команды после долгого перерыва. В споре за награды принимают участие практически все сильнейшие спортсмены страны. Для молодых атлетов состязания стали этапом отбора на сентябрьские Игры стран СНГ.-0-