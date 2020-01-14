Эрнесто Вальверде покинул пост главного тренера "Барселоны"

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанский специалист Эрнесто Вальверде покинул пост главного тренера футболистов "Барселоны". Контракт расторгнут по обоюдному согласию наставника и руководства клуба, сообщает официальный сайт барселонского клуба.

Новым главным тренером 26-кратных чемпионов Испании стал 61-летний испанец Кике Сестьен, контракт с которым рассчитан до 30 июня 2022 года. Сегодня новый наставник "Барсы" будет официально представлен публике и даст первую пресс-конференцию в новом качестве.

Эрнесто Вальверде тренировал "Барселону" с 29 мая 2017 года, выиграв с ней два титула чемпиона Испании и по разу Кубок и Суперкубок страны. Его преемник Кике Сестьен пока не имеет громких титулов, в последнее время был главным тренером клуба "Реал Бетис" из Севильи, который он покинул в прошлом году.-0-