Еще десять клубов получили лицензии на участие в чемпионате Беларуси по футболу

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять футбольных клубов сегодня получили лицензии на участие в чемпионате Беларуси 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".

Сегодня обладателями лицензий стали БАТЭ (Борисов), "Витебск", "Гомель", "Городея", "Динамо-Минск", "Ислочь" (Минский район), "Минск", "Славия-Мозырь", "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) и "Шахтер" (Солигорск).

Накануне Комитет по клубному лицензированию АБФФ принял решение о выдаче лицензий следующим футбольным клубам: "Белшина" (Бобруйск), "Динамо-Брест", "Дняпро-МЧЗ" (Могилев), "Неман" (Гродно), "РЦОР-БГУ" (Минск), "Слуцк", "Торпедо-Минск".

Чемпионат Беларуси среди команд высшей лиги стартует 29 марта, а финиширует 1 декабря.-0-