Еще три белорусских спортсмена примут участие в легкоатлетическом матче Европа-США

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще три белорусских спортсмена вошли в команду Европы перед легкоатлетическим матчем Европа - США, который пройдет 9-10 сентября на Национальном олимпийском стадионе "Динамо", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Белорусский атлет Виталий Парахонько заменил в составе сборной немца Грегора Трабера в беге на 110 м с барьерами. Личный рекорд спортсмен установил в прошлом году (13,40 сек.), а в нынешнем сезоне в его активе пятнадцатые секунды в Европе - 13,49 сек.

Екатерина Корнеенко выйдет на старт дистанции 3000 м. В зимнем сезоне спортсменка установила личный рекорд - 9 мин. 6,82 сек. В текущем летнем сезоне ее лучший результат равен 9 мин. 21,16 сек.

В беге на 800 м выступит Юлия Король, вернувшаяся в спорт после рождения ребенка и проводящая свой первый соревновательный сезон. Спортсменка стала победительницей чемпионата Беларуси по легкой атлетике. Ее лучший результат этим летом - 2 мин. 3,12 сек., а личный рекорд, установленный в олимпийском Рио, - 2 мин. 1,09 сек.

Ожидается, что участие в матче Европа - США примут около 350 атлетов. Из них в команде Европы выступят 14 белорусов. В программу соревнований включены метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1500 м, 3000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.

Общий призовой фонд матча Европа - США составит 818 тыс. евро. Победитель соревнований в каждой дисциплине получит 7 тыс. евро, серебряный призер - 5 тыс., бронзовый - 4 тыс. Не останутся без наград и те, кто не займет места на пьедестале: за финиш на седьмой или восьмой позициях полагается 500 евро.

Eurovision Sport, выкупивший права на вещание, будет транслировать матч по всей Европе. Онлайн-трансляция будет вестись на телеканалах NBCSN и NBC Sports Gold в США.-0-