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31 октября 2019, 20:49

Эшли Барти и Белинда Бенчич вышли в 1/2 финала итогового турнира WTA

Эшли Барти. Фото Синьхуа - БЕЛТА
Эшли Барти. Фото Синьхуа - БЕЛТА

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне, определились очередные участницы полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Красной группе первая ракетка планеты австралийка Эшли Барти обыграла чешку Петру Квитову (6-й номер мирового рейтинга) в двух сетах - 6:4, 6:2, заняв первое место. Второй полуфиналисткой из этой группы стала швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (7), которая выиграла первый сет у голландки Кики Бертенс (10) - 7:5, а затем соперница не смогла продолжить встречу из-за травмы.

В Фиолетовой группе место в полуфинале уже обеспечила себе действующая победительница итогового турнира украинка Элина Свитолина (8). Вторую путевку в 1/2 финала завтра разыграют между собой чешка Каролина Плишкова (2) и румынка Симона Халеп (5).

В парном разряде из Фиолетовой группы в полуфинал пробились чешка Барбора Стрыцова и Се Шувэй из Китайского Тайбэя, а также австралийско-китайский дуэт Саманта Стосур / Чжан Шуай.

В третьем туре соревнований в Красной группе белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Бертенс завтра сыграют с венгерско-французским тандемом Тимея Бабош / Кристина Младенович. На старте турнира белорусско-бельгийский дуэт уступил голландско-немецкой паре Деми Схюрс / Анна-Лена Гренефельд, затем переиграл дуэт из Китайского Тайбэя Латиша Чан / Хаоцин Чжань.

Итоговый турнир WTA 2019 завершится 3 ноября. Его общий призовой фонд составляет $14 млн.-0-

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