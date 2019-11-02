Эшли Барти стала второй финалисткой итогового турнира WTA

Эшли Барти. Фото Синьхуа - БЕЛТА
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийка Эшли Барти стала второй финалисткой итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В полуфинальном поединке лидер мирового рейтинга переиграла вторую ракетку планеты чешку Каролину Плишкову - 4:6, 6:2, 6:3.
Таким образом, в воскресенье, 3 ноября, Эшли Барти сыграет в решающем поединке с действующей победительницей итогового турнира 2018 года украинкой Элиной Свитолиной (8-й номер мирового рейтинга), которая сегодня была сильнее швейцарской теннисистки Белинды Бенчич (7-й номер).
Элина Свитолина второй раз подряд вышла в финал итогового турнира WTA
В решающем сете Элина Свитолина выигрывала со счетом 4:1, после чего ее оппонентка не смогла продолжить игру.
В финале прошлого итогового турнира WTA Элина Свитолина обыграла американку Слоан Стивенс.-0-