Эшли Барти впервые выиграла итоговый турнир WTA

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийка Эшли Барти впервые стала победительницей итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который завершился в китайском Шэньчжэне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке первая ракетка планеты переиграла за полтора часа победительницу прошлогоднего итогового турнира украинку Элину Свитолину (8-й номер мирового рейтинга) - 6:4, 6:3.

В парном разряде второй раз подряд чемпионками стали венгерка Тимея Бабош и представительница Франции Кристина Младенович, обыгравшие в финальном матче чешку Барбору Стрыцову и Се Шувэй из китайского Тайбэя - 6:1, 6:3.-0-