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Эстафета на тестовом турнире по легкой атлетике к II Европейским играм пройдет в новом формате

Спорт 13.05.2019 | 12:52
Европейские игры - 2019 Новости темы Европейские игры - 2019
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13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстафета преследования на тестовом турнире по легкой атлетике к II Европейским играм на стадионе "Динамо" 14 мая пройдет в новом формате. Об этом заявил сегодня журналистам технический делегат Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕА) Вадим Нигматов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Заключительный вид турнира - смешанная эстафета - пройдет в виде гонки преследования. Команды будут стартовать в соответствии с временным отставанием. Это формула схожа с лыжным двоеборьем, которое проходит по системе Гундерсена. Уверен, это схема очень понравится и участникам, и болельщикам. На предстоящих соревнованиях на стадионе "Динамо" опробуем систему подсчета очков, электронную систему хронометража", - отметил Вадим Нигматов.

Менеджер управления по организации спортивных мероприятий дирекции II Европейских игр Гюльнара Мамедова рассказала, что перед столь крупными стартами тестовые состязания - обычная практика. "Национальные судьи также будут задействованы на предстоящем тестовом турнире. В прошлом году на матчевой встрече на стадионе "Динамо" уже все проверяли, но на этот раз еще раз необходимо протестировать систему хронометража, так как будет использован новый формат соревнований", - подчеркнула она.

В тестовых соревнованиях по легкой атлетике на стадионе "Динамо" 14 мая примут участие юниорские команды из всех областей и города Минска. Национальная сборная Беларуси, по словам генерального секретаря БФЛА Надежды Бут-Гусаим, определится с составом на II Европейские игры после 18 мая, когда завершится универсиада в Бресте. Все сборные по легкой атлетике, которые приедут в июне в Минск, должны до 20 мая подать заявки.

В легкой атлетике на II Европейских играх выступят 24 команды: Беларусь, Болгария, Кипр, Чехия, Дания, Испания, Эстония, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Румыния, Россия (спортсмены, получившие разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), Словения, Швейцария, Словакия, Турция, Украина. Известно и общее количество спортсменов - участников соревнований по легкой атлетике - 504. Не смогла подтвердить свою заявку сборная Великобритании, которая, как отметили на пресс-конференции, связана с контрактными обязательствами со спонсорами.

Легкоатлетические соревнования II Европейских игр 2019 года пройдут на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" с 23 по 28 июня. Старты пройдут в новом формате - "Динамичная новая легкая атлетика" (Dynamic New Athletics - DNA).

EA утвердила изменения в программу соревнований II Европейских игр. Принято решение сформировать 9 видов (индивидуальных и эстафет), в которых будут разыгрываться медали. Кроме того, еще один комплект наград будет вручен лучшим сборным в командном зачете. Таким образом, в легкой атлетике сильнейшие определятся в 10 видах программы.

Формат состязаний DNA предполагает проведение матчей между командами-участницами, где все сборные будут распределены по группам, начиная с квалификационного раунда (23 июня). В каждом матче предусмотрены состязания в следующих девяти видах: бег 100 м (женщины), бег 100 м (мужчины), бег 100 м с барьерами (женщины), бег 110 м с барьерами (мужчины), метание копья (женщины), прыжки в длину (женщины), прыжки в высоту (мужчины), эстафетный бег 4x400 м (2 женщины, 2 мужчины), смешанный эстафетный бег в виде гонки преследования (2 женщины, 2 мужчины).

Победители и призеры индивидуальных видов и эстафет будут определены на основании результатов первого соревновательного дня (23 июня), когда состоятся матчи квалификационного раунда. Награждение лучших в девяти видах намечено на 24 июня. Десятый комплект наград будет вручен 28 июня лучшей команде.

Принцип командных соревнований и начисления в них очков следующий: сильнейшие в каждом виде программы будут зарабатывать по 12 очков (в зачет своей сборной), занявшие вторые места принесут по 10 очков (и т.д. каждое следующее место с уменьшением на 2 очка). Лучшая команда определится по количеству набранных баллов.-0-

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Теги
Европейские игры, легкая атлетика, Минск
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