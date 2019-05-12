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Эстафета огня II Европейских игр прибыла в Беларусь

Спорт 12.05.2019 | 15:58
Юлия Нестеренко
Юлия Нестеренко
Европейские игры - 2019 Новости темы Европейские игры - 2019
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12 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Эстафета огня II Европейских игр "Пламя мира" прибыла в Беларусь. Церемония встречи состоялась сегодня на белорусско-польской границе в международном пункте пропуска "Варшавский мост, передает корреспондент БЕЛТА.

Караван эстафеты огня прибыл в республику после завершения зарубежного этапа. На границе состоялась церемония зажжения факела для дальнейшего следования "Пламени мира" по Беларуси. Эту миссию выполнила олимпийская чемпионка в беге на 100 м Юлия Нестеренко.

Брест - первый город Беларуси, в котором побывает "Пламя мира".

"Торжественная церемония зажжения огня свидетельствует о том, что наша страна готова к проведению II Европейских игр. Мы подготовили инфраструктуру, на заключительной стадии находится подготовка спортсменов, активно работают в этом направлении все федерации. Наши спортсмены настроены на то, чтобы дома как можно лучше выступить", - подчеркнул заместитель премьер-министра, заместитель председателя республиканского организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр Игорь Петришенко.

Вице-премьер отметил, что проведение мультиспортивного форума является серьезным экзаменом. "Это дополнительный стимул продемонстрировать свои лучшие возможности и дополнительный этап, чтобы мы могли заявлять еще более крупные мероприятия и состязания", - сказал он.

Игорь Петришенко
Игорь Петришенко

В Бресте огонь II Европейских игр пробудет 12-13 мая. Факел пронесут по центральным улицам областного центра, чтобы познакомить жителей и гостей с этим масштабным форумом. В роли факелоносцев выступят известные белорусы, в том числе уроженцы Брестской области. Эстафета пройдет еще по пяти городам региона. Огонь игр встретят также в Каменце, Пинске, Микашевичах, Барановичах и Коссово, а 18 мая его передадут в Гродненскую область.

"Брестская область - западные ворота страны. Мы осознаем всю ответственность за то, что участники и гости II Европейских игр с первых минут пребывания на белорусской земле должны почувствовать ее особый колорит, красоту, гостеприимство и открытость белорусов. Уверен, что "Пламя мира" вдохновит белорусских спортсменов на высокие результаты", - сказал заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк.

Эстафета "Пламя мира" стартовала 3 мая в Риме и завершится 21 июня торжественным зажжением чаши олимпийского огня на центральной арене II Европейских игр - Национальном олимпийском стадионе "Динамо". Всего огонь игр пронесут через 55 населенных пунктов на территории 8 стран (Италия, Словакия, Словения, Венгрия, Австрия, Чехия, Польша и Беларусь), а его протяженность составит 7700 км. В эстафете примут участие 450 факелоносцев, 100 волонтеров и 10 хранителей огня.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня на 12 спортивных площадках. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-

Огонь II Европейских игр встретили в ПольшеОгонь II Европейских игр встретили в Польше
Факелоносцами в Варшаве стали польская спортсменка Мартина Дабровска и белорусский журналист Виктор Корбут.

Факел эстафеты "Пламя мира" пронесли по улицам Братиславы и БрноФакел эстафеты "Пламя мира" пронесли по улицам Братиславы и Брно
Эту часть эстафеты в Словакии и Чехии можно назвать молодежной.

Огонь эстафеты "Пламя мира" сплавится на байдарке по Августовскому каналуОгонь эстафеты "Пламя мира" сплавится на байдарке по Августовскому каналу
"Огонь прибудет в регион 18 мая. На площади Ленина состоится масштабный концерт, после которого будет дан старт эстафеты в области", - сказал начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

Эстафета огня "Пламя мира" прошла в Вене и БудапештеЭстафета огня "Пламя мира" прошла в Вене и Будапеште
После посещения высшей точки Европы горы Монблан и столицы Словении Любляны огонь предстоящего спортивного форума в Минске прибыл в Вену.

Фото Вадима Якубёнка

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