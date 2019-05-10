Эстафета огня "Пламя мира" прошла в Вене и Будапеште

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстафета огня "Пламя мира" II Европейских игр состоялась в Вене и Будапеште, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После посещения высшей точки Европы горы Монблан и столицы Словении Любляны огонь предстоящего спортивного форума в Минске прибыл в Вену. Факел эстафеты был доставлен в столицу Австрии в сопровождении белорусских байкеров из клуба The One Chapter Belarus и торжественно передан известной белорусской и австрийской исполнительнице классической музыки Юлии Лебеденко.

"Пламя мира" на торжественной церемонии встретили посол Беларуси в Австрии Елена Купчина, руководитель секции спорта (заместитель министра) Федерального министерства государственной службы и спорта Австрии Филипп Траттнер, спортивный директор НОК Австрии, шеф миссии Австрии на II Европейских играх Кристоф Зибер, начальник управления церемоний и культурной программы фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Сергей Хомич.

Эстафета огня прошла также по улицам венгерской столицы. По самым знаковым местам Будапешта пламя пронесли известные венгерские атлеты. Сегодня эстафета "Пламя мира" продолжит свой путь к Беларуси по территории Словакии.

Огонь II Европейских игр зажжен 3 мая в Риме в комплексе Ara Pacis Museum. В Беларуси эстафета начнет свой путь 12 мая. Факел мультиспортивного форума побывает во всех регионах: в Брестском - 12-17 мая, Гродненском - 18-23 мая, Витебском - 24-29 мая, Могилевском - 30 мая - 4 июня, Гомельском - 5-10 июня, Минском - 11-16 июня.

Брест примет эстафету огня II Европейских игр 12 мая Встреча огня и старт эстафеты в Беларуси запланированы на Церемониальной площади Брестской крепости в 18.00. Чуть позже в этот же день на площади Ленина в областном центре состоится торжественный концерт.

В Минске "Пламя мира" встретят 17 июня на площади Государственного флага. В этот же день факел проследует по проспекту Победителей, 18 июня - по проспекту Независимости. 19 июня участники эстафеты направятся на минские предприятия. Далее планируется посещение парков и достопримечательностей города, участие в церемонии приветствия атлетов в Деревне спортсменов. Маршрут эстафеты завершится 21 июня на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" - во время церемонии открытия II Европейских игр будет зажжен огонь форума.

В эстафете огня в Беларуси примут участие 450 факелоносцев, которыми станут лучшие спортсмены страны, известные специалисты, авторитетные деятели науки, культуры и искусств.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

Беларусь получила право на проведение II Европейских игр 21 октября 2016 года по итогам голосования делегатов из 50 стран на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов в Минске.-0-

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