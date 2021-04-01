Эстафета олимпийского огня через префектуру Осака отменена

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии объявили об отмене эстафеты олимпийского огня через префектуру Осака. Причина такого решения в резком увеличении случаев заражения коронавирусом в данном регионе, сообщает агентство Reuters.

Одним из инициаторов такого шага был губернатор префектуры, призвавший отказаться от проведения там эстафеты. По его словам, в Осаке началась четвертая волна COVID-19. Накануне там выявлено 599 новых случаев заражения коронавирусом, что превысило показатели Токио, где в тот же день выявили 414 заболевших.

Церемония старта эстафеты олимпийского огня состоялась на прошлой неделе в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии. Эстафета планировалась по всем 47 префектурам страны до Токио, где 23 июля должно состояться открытие Олимпийских игр.

Олимпиада в Токио была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.-0-