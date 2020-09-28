Эстафета олимпийского огня стартует 25 марта 2021 года

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старт эстафеты олимпийского огня перед запланированными на следующий год летними Играми в Токио состоится 25 марта в префектуре Фукусима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт оргкомитета мультиспортивного форума.

По сравнению с первоначальным планом на 2020 год изменений в маршрут и расписание мероприятия не вносилось. Однако дата старта эстафеты, как и дата начала Игр, сдвинута на один день вперед. Забег, как и планировалось, продлится 121 день, а факел собираются пронести через все 47 префектур страны.

Организаторы намерены принять ряд мер по профилактике распространения коронавируса. В целях экономии планируется также сократить количество транспорта, следующего в колонне за бегунами с факелом, и масштаб сопутствующих праздничных мероприятий в каждой префектуре.

Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" будет сохранено.

Олимпийский огонь был доставлен в Японию еще до решения о переносе Олимпиады. Лампада с пламенем сейчас временно выставлена на всеобщий показ в музее рядом с главным олимпийским стадионом.-0-