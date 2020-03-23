Эстафета олимпийского огня в Японии будет проводиться без факелов

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организационный комитет летних Игр-2020 в Токио решил изменить формат проведения эстафеты олимпийского огня и отменить использование факелов. Об этом сообщил ТАСС.
Участники эстафеты будут передвигаться с фонарями-подсвечниками. Отмечается, что подобное решение связано с возможным переносом Игр на более поздний срок из-за коронавируса. Факелы не будут использованы до тех пор, пока Международный олимпийский комитет не примет окончательное решение по поводу проведения Олимпиады в Токио.
20 марта олимпийский огонь был доставлен в Японию. Старт эстафеты должен пройти 26 марта в футбольном тренировочном центре в префектуре Фукусима. Местные власти призывают людей воздержаться от массового скопления вдоль маршрута следования эстафеты из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавируса.
На данный момент Олимпийские игры в Токио запланированы с 24 июля по 9 августа 2020 года.-0-