Эстонец Норман Вахтра победил в "Гран-при Минска" по велоспорту на шоссе

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель сборной Эстонии по велоспорту Норман Вахтра победил в престижной однодневной групповой гонке "Гран-при Минска" по велоспорту на шоссе, передает корреспондент БЕЛТА.

Чемпион уверенно провел вторую часть заезда и финишировал в одиночестве. Серебряным призером стал его соотечественник Мартин Лаас. Третье место у Георгиоса Бугласа из китайской NCL. Лучшим из белорусов был Николай Шумов из велогруппы "Минск". Гонщики ведущей белорусской команды уверенно вошли в десятку сильнейших прошедших соревнований.

Днем ранее на "Кубке Минска" победу праздновал белорус Евгений Королек, представлявший национальную сборную Беларуси.

В прошлом году первое место занял Николай Шумов, опередивший на финише поляка Марека Руткевича. Также дважды на "Гран-при Минска" ранее успех праздновал другой белорус Сергей Попок.

Старт соревнованиям был дан сегодня с Октябрьской площади Минска. Участники преодолели 150 км по десять кругов. Маршрут был проложен по самым живописным местам белорусской столицы. Организаторы включили в гонку и один из самых сложных отрезков - брусчатку, с которой спортсмены справились успешно.

Прошедший турнир являлся тестовым перед соревнованиями по велоспорту на велошоссе во время II Европейских игр. Групповая гонка состоялась по тому же маршруту, что будет и в июне на масштабном спортивном форуме.

Спортивный директор велоклуба "Минск" и старший тренер команды по подготовке к II Европейским играм Александр Кучинский отметил хорошую форму белорусских гонщиков к предстоящим стартам в июне. "Перед началом летнего велосезона провели насыщенную подготовку и гонки в Турции, в Москве. На домашних Европейских играх вместе с нашими ведущими гонщиками в велоклубе "Минск" рассчитываем на участие Александра Рябушенко и Василия Кириенко, выступающих за иностранные команды. С чемпионом I Европейских игр в Баку разговаривал несколько дней назад. Василий готовится к приезду в Минск в июне и постарается показать достойный результат", - рассказал Александр Кучинский.

Он отметил особенности веломаршрута, по которому проедут гонщики на II Европейских играх. "На "Гран-при Минска" мы опробовали эту трассу. Для гонщиков маршрут не так прост: есть и подъемы, и скоростные участки. Также предусмотрен подъем по брусчатке. Это очень непростой и специфичный отрезок. Накануне проехали, все посмотрели, проверили каждый камень, чтобы обошлось без травм. Отмечу, что подъем интересный, но если в июне приедут гонщики уровня Петера Сагана, то такой отрезок не будет представлять особой сложности для них. Что же касается результатов на предстоящих Европейских играх, то мы будем стремиться выступить не хуже, чем в Баку. Это задача для лидеров, а я как тренер буду рад, если кто-то из ребят окажется в десятке сильнейших", - рассказал Александр Кучинский.

Стартовавшая велосипедная неделя в столице Беларуси продолжится 16-19 мая международными соревнованиями по велосипедному спорту на треке "Гран-при Минска" с участием 200 гонщиков. 18 мая также пройдет велокарнавал "Viva Ровар!", который в нынешнем году будет проведен в пятый раз. Главная площадка велосипедного фестиваля расположится в парке Победы, а старт колонны будет дан у стелы "Минск - город-герой".-0-

Фото Рамиля Насибулина