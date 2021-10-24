Эстонская теннисистка Анетт Контавейт стала победительницей турнира в Москве

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Москве завершается теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке женского одиночного разряда эстонская теннисистка Анетт Контавейт (20-й номер мирового рейтинга) обыграла россиянку Екатерину Александрову (37) - 4:6, 6:4, 7:5. В четвертьфинале российская теннисистка выиграла у второй ракетки планеты белоруски Арины Соболенко, которая в своей стартовой встрече победила австралийку Айлу Томлянович (43). Вчера в финальном матче парного разряда латвийская теннисистка Елена Остапенко и Катерина Синякова из Чехии победили украинско-румынский тандем Надежда Киченок / Йоана Ралука Олару - 6:2, 4:6, 10:8. На старте турнира Остапенко и Синякова обыграли белорусских теннисисток Веру Лапко и Лидию Морозову.

В финале мужского одиночного разряда хорватский теннисист Марин Чилич (41) сегодня будет соперничать с россиянином Асланом Карацевым (22), который в 1/8 финала выбил из турнира белоруса Егора Герасимова (109). В решающем матче парного разряда нидерландско-финский дуэт Харри Хелиоваара / Матве Мидделкоп встретится с боснийско-сербским тандемом Томислав Бркич / Никола Качич, который в полуфинале обыграл белоруса Илью Ивашко и испанца Педро Мартинеса.

В этом году общий призовой фонд соревнований в российской столице составляет $1,345 млн, турнир завершится 24 октября.-0-