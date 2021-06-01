Эстонские футболисты победили литовцев в товарищеском матче

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первый день лета на футбольных аренах Старого Света проходят товарищеские матчи национальных сборных, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Вильнюсе соперники белорусов по отборочному турниру чемпионата мира футболисты Эстонии обыграли литовцев с минимальным преимуществом - 1:0. Победный гол на исходе часа игрового времени забил Хенри Аниер. Сборная Беларуси завтра на поле минского стадиона "Динамо" проведет контрольный матч с командой Азербайджана.

К этому времени завершились еще четыре встречи. В Приштине сборная Косово разгромила команду Сан-Марино - 4:0. У победителей все мячи забил Ведат Муричи. Еще три матча завершились с одинаковым результатом 1:1 - Словакия - Болгария, Хорватия - Армения, Северная Македония - Словения.

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