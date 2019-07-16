Эстонский "Нымме Калью" пробился в 2-й круг квалификации футбольной Лиги чемпионов

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня проходят ответные матчи первого квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них эстонский "Нымме Калью" обыграл в Скопье македонскую "Шкендию" со счетом 2:1, забив победный гол в компенсированное время второго тайма. В первой встрече в Таллине македонцы выиграли 1:0, в итоге эстонский чемпион пробился во второй раунд квалификации благодаря большему количеству мячей, забитых в гостях.

Фото "Шкендии"

Следующим соперником "Нымме Калью" будет победитель матчей между шотландским "Селтиком" и боснийским "Сараево". В их первой игре в столице Боснии и Герцеговины шотландцы были сильнее - 3:1, а завтра примут соперников в Глазго.

Также 17 июля чемпион Беларуси борисовский БАТЭ проведет в Гливице свой ответный матч против польского "Пястова", с которым в первом поединке на своем поле сыграл вничью - 1:1.-0-