Этап "Бриллиантовой лиги" по легкой атлетике в Шанхае перенесен на 2021 год

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Этап "Бриллиантовой лиги", который должен был пройти в китайском Шанхае, перенесен на 2021 год. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), сообщает БЕЛТА.

Старт в Шанхае стал седьмым отмененным этапом престижного турнира в нынешнем соревновательном году. До этого были отменены старты в Юджине (США), Лондоне (Великобритания), Париже (Франция), Рабате (Марокко), Гейтсхеде (Великобритания), а также еще один этап "Бриллиантовой лиги", который должен был пройти в Китае. Новый город-организатор этапа вместо Шанхая будет объявлен в ближайшее время.

"Бриллиантовая лига-2020", в отличие от прошлых лет - не структурированная серия соревнований, ведущих к финалу. Традиционный решающий старт для представителей 24 дисциплин в Цюрихе также не состоится. Причина такого решения - несоответствие в тренировочных процессах спортсменов, невозможность обеспечить равные условия и справедливую систему квалификации.-0-