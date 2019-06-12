Этап чемпионата Беларуси по трековым гонкам пройдет в Боровой на стадионе "Заря"

Как сообщили БЕЛТА организаторы соревнований, 16 июня стадион "Заря" в Боровой примет участников чемпионата Беларуси по трековым гонкам. Спортсмены будут выступать в категориях "Лайт", "Легенды СССР" и в зачетных гонках юниоров. В соревнованиях примут участие Сергей Выдронок, Григорий Голобородько, Сергей Лапицкий и другие спортсмены. Начало соревнований в 12:00. Вход платный, бесплатная парковка. Партнером 6-го этапа чемпионата Республики Беларусь по трековым гонкам выступает торговый дом "Форсаж".

Информационный партнер соревнований – Белорусское телеграфное агентство