16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Этап чемпионата "Формулы-1" Гран-при Вьетнама в 2020 году не состоится из-за коронавируса. Такая информация содержится на официальном сайте турнира, сообщает БЕЛТА.

"Мы не можем принять самую захватывающую и престижную гоночную серию на планете во Вьетнаме в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Это было очень трудное решение для всех нас, но в итоге оно было единственным после тщательного изучения всех критериев безопасности, а также целесообразности проведения в текущих условиях", - прокомментировал данное решение исполнительный директор Гран-при Вьетнама Ле Нгок Чи.

Первый в истории Гран-при Вьетнама должен был пройти 3-5 апреля в Ханое, однако соревнования были перенесены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. В июле председатель народного комитета Ханоя Нгуен Дук Чунг заявил, что гонка может пройти в ноябре. В итоге было принято решение, что в 2020 году турнир не состоится.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса старты в королевском классе автоспорта с задержкой начались в июле.-0-