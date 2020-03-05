Этап КМ по биатлону стартует в чешском Нове-Место

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Седьмой этап Кубка мира по биатлону стартует сегодня женской спринтерской гонкой в Нове-Место-на-Мораве (Чехия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стал известен состав сборной Беларуси на этап КМ по биатлону в чешском Нове-Место Команду у мужчин представят Роман Елетнов, Антон Смольский, Сергей Бочарников и Никита Лобастов. У девушек за награды форума поборются Ирина Кривко, Елена и Ирина Кручинкины, Анна Сола.

Белорусскую команду в спринтерской гонке представят Елена Кручинкина, Ирина Кривко, Анна Сола и Ирина Кручинкина.

Продолжатся состязания 6 марта спринтом у мужчин. Эстафеты пройдут 7 марта. Завершится этап Кубка мира 8 марта масс-стартами. -0-