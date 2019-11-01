Этап КМ по плаванию стартует в Казани

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять белорусских спортсменов поборются за медали шестого этапа Кубка мира по плаванию, который стартует сегодня в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Предварительные заплывы начнутся в 10.00 (белорусское время). Церемония открытия турнира состоится в 17.30 во Дворце водных видов спорта.

Белорусскую сборную на турнире представят Виктор Стаселович, Анастасия Коряковская, Григорий Пекарский, Оксана Демидова, Константин Курочкин, Артем Мачекин, Руслан Скоморошко, Евгений Цуркин и Алина Змушко.

Участие в турнире, который завершится 3 ноября, примут около 200 атлетов.

Кубок мира по плаванию проводится Международной федерацией водных видов спорта (FINA) с 1988 года и состоит из семи этапов, разделенных на три региональных кластера (Ближний Восток, Европа и Азия). Спортсменам разрешается плыть неограниченное количество дистанций, однако только лучшие три результата будут учитываться при подсчете рейтинговых очков.

В текущем году все соревнования турнира проходят в 50-метровом бассейне и входят в число квалификационных соревнований на Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония).

Следующим стартом для белорусских пловцов станет седьмой этап Кубка мира, который пройдет 7-9 ноября в Дохе (Катар).-0-