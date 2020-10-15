Этап Кубка мира по фристайлу в Италии отменен из-за коронавируса

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс в Сан-Кандидо (Италия) отменен из-за пандемии коронавируса. Такая информация содержится на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS), сообщает БЕЛТА.

"Из-за текущих обстоятельств с пандемией и после тщательного обсуждения со всеми заинтересованными сторонами было решено, что этап Кубка мира в этом году будет отменен", - сказано в сообщении FIS.

Соревнования должны были пройти 18-20 декабря.-0-