11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. I Этап Кубка мира по конькобежному спорту пройдет 15-17 ноября в Минске, сообщила БЕЛТА пресс-атташе соревнований Наталья Алехина.
Чемпионы и призеры Олимпийских игр, многократные чемпионы мира посоревнуются за медали на ледовом овале конькобежного стадиона "Минск-арены".
На короткой дистанции ожидается противостояние россиянина Павла Кулижникова и японца Тацуи Синама. В марте текущего года японец побил мировой рекорд, принадлежавший Павлу Кулижникову. Однако японцу удалось побыть в новом статусе совсем недолго - спустя несколько минут россиянин вернул себе звание рекордсмена мира.
В Минске также посоревнуются многократная чемпионка мира Бриттани Боу (США) и одна из самых титулованных спортсменок планеты, пятикратная олимпийская чемпионка Ирен Вюст (Нидерланды).
В составе белорусской сборной выступят лидеры команды Марина Зуева, Игнат Головатюк и Виталий Михайлов.-0-