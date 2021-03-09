Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Токио отменен

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Этап Кубка мира по спортивной гимнастике, который должен был пройти в Токио в мае, отменен из-за пандемии коронавируса. Такая информация содержится на официальном сайте Международной федерации гимнастики (FIG), сообщает БЕЛТА.

"Первоначально планировалось, что турнир в Токио завершит серию этапов Кубка мира в многоборье, но отмена соревнований в Штутгарте (Германия) и Бирмингеме (Великобритания) привела к отмене серии квалификационных мероприятий. По этой причине было принято решение отменить Кубок мира в Японии, особенно с учетом текущих ограничений на поездки и трудностей во всем мире, а также мер, принятых японскими властями для борьбы с COVID-19 в преддверии Олимпиады", - говорится в заявлении организации.

Турнир в индивидуальном многоборье был запланирован на 4 мая. Кубок мира в Японии должен был стать тестовым соревнованием летних Олимпийских игр в Токио. -0-