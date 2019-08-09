Этап Кубка мира по вертолетному спорту под Витебском собрал участников из пяти стран

9 августа, Витебский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Третий этап Кубка мира по вертолетному спорту под Витебском собрал 19 экипажей из Беларуси, Украины, России, Польши и Чехии, передает корреспондент БЕЛТА.
Проходят соревнования на аэродроме Куковячино Витебского аэроклуба ДОСААФ. Спортсмены на протяжении трех дней будут состязаться в двух видах программы: параллельной развозке грузов и параллельном слаломе в классах General и Masters.
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