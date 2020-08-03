Этап легкоатлетической "Бриллиантовой лиги" в Дохе перенесен на 25 сентября

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Этап "Бриллиантовой лиги" в Дохе состоится 25 сентября. Информация об этом содержится на официальном сайте Международной федерации легкой атлетики, сообщает БЕЛТА.

Изначально этап в Катаре должен был пройти в апреле, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 9 октября. Теперь обнародована новая дата - 25 сентября. Планируется, что состоятся соревнования в 12 дисциплинах. Список спортсменов, которые получат приглашение на состязания, станет известен позже.

Соревновательный сезон должен начаться в Монако 14 августа. Всего в календаре турнира остается шесть этапов.-0-