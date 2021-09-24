Этап Лиги чемпионов по велотреку в Париже отменен

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Этап Лиги чемпионов по велотреку, который должен был пройти в Париже на объекте будущих Олимпийских игр-2024, отменен из-за организации там центра вакцинации против коронавируса. Такая информация содержится на официальном сайте турнира, сообщает БЕЛТА.

Первым стартом серии будет этап на Мальорке (Испания) 6 ноября, второй этап был запланирован на 20 ноября в Сен-Кантен-ан-Ивелин. Приглашения для участия в соревнованиях получат лучшие гонщики в мире. Лига чемпионов - новый проект Международного союза велосипедистов (UCI), который появился в соревновательном календаре организации с нынешнего года.

UCI не будет выбирать новое место проведение этапа и оставит в календаре пять турниров. Это не повлияло на размер призового фонда. Со следующего сезона французский этап вернется в расписание Лиги чемпионов.-0-