14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Этап серии Гран-при по фигурному катанию в Канаде отменен из-за COVID-19. Такая информация содержится на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU), сообщает БЕЛТА.

Данное решение было принято Федерацией фигурного катания Канады после консультаций с властями Оттавы и провинции Онтарио. Федерация отменила турнир из-за ситуации в области здравоохранения и обеспокоенности за здоровье и безопасность спортсменов, тренеров, официальных лиц и волонтеров. Соревнования должны были пройти 30-31 октября в Оттаве.

ISU в августе принял решение провести серию Гран-при с ограничениями. Так, в соревнованиях, которые должны стартовать 23-24 октября этапом в Лас-Вегасе (США), смогут принять участие три категории фигуристов: спортсмены, живущие в странах-хозяйках этапов; спортсмены, которые в них тренируются; фигуристы, которые смогут прибыть в данные страны, соблюдая все правила безопасности в условиях пандемии. В октябре также стало известно, что финал Гран-при, запланированный на 10-13 декабря в Пекине, отложен на более поздний срок.-0-