29 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Впервые этапы чемпионата Беларуси и первенства по танцевальному спорту пройдут в Могилеве 29-30 мая. Такая информация размещена на сайте Могилевского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Площадкой для соревнований станет спортивный комплекс "Олимпиец". Пары всех возрастов (от 6 до 60 лет) будут бороться за победу и призовые места в классовых и открытых категориях в различных дисциплинах. Победители получат кубки, медали и ценные призы.

"По итогам выступлений на чемпионате и первенстве традиционно формируется состав сборной команды нашей страны по танцевальному спорту, и лучшие пары смогут представлять Беларусь на чемпионатах мира, Европы, других титульных международных соревнованиях", - отметили в "Олимпийце".

Торжественная церемония открытия состязаний пройдет сегодня в 19.00.

Организаторы - Белорусский альянс танцевального спорта и Министерство спорта и туризма при поддержке Национального олимпийского комитета Беларуси, Могилевского облисполкома и горисполкома.-0-