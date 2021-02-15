Этапы Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдут в запланированные даты

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восьмой и девятый этапы Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место состоятся в запланированные даты - 1-14 марта. Такая информация содержится на официальном сайте организаторов турнира.

"У нас уже есть опыт проведения стартов при пустых трибунах. Теперь есть еще одна проблема, на этот раз в области здоровья и безопасности. Верю, что в сотрудничестве с нашей опытной командой врачей мы со всем справимся и что двухнедельное мероприятие в Нове-Место будет успешным", - отметил глава оргкомитета Иржи Гамзы.

Ранее стало известно, что финальный этап Кубка мира пройдет 15-21 марта в шведском Эстерсунде. Изначально соревнования должны были состояться в Хольменколлене, однако из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом, Норвегия не сможет принять старт.-0-