Этапы Кубка мира по шорт-треку в Германии отменены

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два февральских этапа Кубка мира по шорт-треку, которые должны были пройти в Германии, отменены из-за пандемии коронавируса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Этап Кубка мира в Битигхайм-Биссингене должен был пройти с 19 по 21 февраля, а аналогичный по статусу старт в Дрездене - с 26 по 28 февраля. Однако из-за сложной эпидемиологической ситуации они не состоятся.

Таким образом, в 2020 году этапы Кубка мира по шорт-треку проводиться не будут. Новый соревновательный год стартует с чемпионата Европы, который 22-24 января 2021 года примет Гданьск (Польша).-0-