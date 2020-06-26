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26 июня 2020, 18:16

Этапы легкоатлетической "Бриллиантовой лиги" в Юджине и Париже отменены

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Фото организаторов "Бриллиантовой лиги"
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26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Этапы легкоатлетической "Бриллиантовой лиги-2020" в Юджине и Париже не состоятся из-за пандемии коронавируса. Такая информация содержится на официальном сайте состязаний, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Старты в Юджине и Париже должны были пройти 7 и 13 июня соответственно, однако сначала были перенесены на осень. Новое решение о судьбе соревнований во Франции было принято в связи с нехваткой времени для организации международного мероприятия мирового уровня. В США турнир не состоится из-за запрета на проведение мероприятий с большим скоплением людей в штате Орегон, который будет действовать как минимум до конца сентября.

В настоящее время продолжаются переговоры по поводу этапа в английском Гейтсхеде. Старт был запланирован на 16 августа. Его новую дату проведения не могут утвердить из-за ограничений, установленных британским правительством.-0-

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