Этапы легкоатлетической "Бриллиантовой лиги" в Юджине и Париже отменены

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Этапы легкоатлетической "Бриллиантовой лиги-2020" в Юджине и Париже не состоятся из-за пандемии коронавируса. Такая информация содержится на официальном сайте состязаний, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Старты в Юджине и Париже должны были пройти 7 и 13 июня соответственно, однако сначала были перенесены на осень. Новое решение о судьбе соревнований во Франции было принято в связи с нехваткой времени для организации международного мероприятия мирового уровня. В США турнир не состоится из-за запрета на проведение мероприятий с большим скоплением людей в штате Орегон, который будет действовать как минимум до конца сентября.

В настоящее время продолжаются переговоры по поводу этапа в английском Гейтсхеде. Старт был запланирован на 16 августа. Его новую дату проведения не могут утвердить из-за ограничений, установленных британским правительством.-0-